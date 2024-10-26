Galatasaray Avrupa’da zirveye yerleşti. Dev takımları geride bıraktı

Galatasaray bu sezon ligde 27 golün 9'unu duran toptan buldu. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Sarı kırmızılılar duran toptan attığı 9 golü korner, serbest vuruş ve taçın devamından kaydetti. Geçen sezon 15 gol atan Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'daki rakiplerini geçti.
Sabah gazetesinin derlediği haberde Galatasaray geçtiğimiz sezondan beri 24 duran top gol buldu. Sarı kırmızılılar, Arsenal, Everton, Bayer Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.
Galatasaraylı futbolcular akan oyunda 13, kontradan 2, penaltıdan 1 attı. Rakipler 2 kez kendi kalesine attı.