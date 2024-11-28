Galatasaray Avrupa’daki harika serisine devam etmenin peşinde. Rakip: AZ Alkmaar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Avrupa’daki harika serisine devam etmenin peşinde. Rakip: AZ Alkmaar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda deplasmanına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar’a karşı harika serisini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda AZ Alkmaar2a karşı mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, Avrupa’daki yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

KAAN AYHAN VE ICARDİ YOK

Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray beşinci hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısında sahaya çıkıyor. Galatasaray’ın Hollanda ekibine konuk olacağı mücadele 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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