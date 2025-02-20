Galatasaray Avrupa'dan evine dönüyor

Kaynak: İHA
Galatasaray Avrupa'dan evine dönüyor

Galatasaray, bu sezonki Avrupa kupalarına macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başlayıp, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

BAŞARISIZ SONUÇLAR ALINDI

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ve İsviçre ekibi Young Boys’a elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti. Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ajax'a da 2-1 kaybetti. Cimbom, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı. Aslan; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ligi 14. sırada tamamlayarak, son 16 play-off turuna kaldı.

Lig aşamasında oynadığı AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, turu geçemedi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

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