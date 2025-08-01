Galatasaray Avrupa'nın ilk üçünde!

Galatasaray, Napoli’den transfer ettiği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis ödedi. Bu transfer, sadece Süper Lig tarihinin değil, Avrupa’nın da 2025 yaz dönemindeki en büyük transfer hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA’NIN EN PAHALI 3. FUTBOLCUSU

Osimhen, Avrupa’da bu sezon şu ana kadar en yüksek bonservis bedeli ödenen üçüncü futbolcu konumunda. Listenin ilk iki sırasında Liverpool’un kadrosuna kattığı oyuncular yer alıyor:

-Florian Wirtz (Bayer Leverkusen → Liverpool): 115 milyon €

-Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt → Liverpool): 80 milyon €

-Victor Osimhen (Napoli → Galatasaray): 75 milyon €

GALATASARAY, 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA TARİH YAZDI

Bu sezon Avrupa’da en fazla bonservis ödenen ilk 5 transferin dördü Premier Lig'e yapılırken, Osimhen bu listeye giren tek “5 büyük lig dışı” oyuncu oldu. Bu yönüyle, sarı-kırmızılılar sadece Türkiye değil, Avrupa genelinde de tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Osimhen’in transferi, daha önce 19,5 milyon Euro ile rekoru elinde bulunduran En-Nesyri’yi geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. Ayrıca Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi haricinde şimdiye kadar ödenmiş en yüksek 3. bonservis bedelini ödemiş oldu.

Sıralama şu şekilde:

-Neymar (Al-Hilal): 90 milyon €

-John Duran (Al-Nassr): 77 milyon €

-Victor Osimhen (Galatasaray): 75 milyon €

OSIMHEN SÜPER LİG'DE FIRTINA GİBİ ESTİ

26 yaşındaki Nijeryalı yıldız, geçen sezon Süper Lig’de 30 maçta 26 gol atarak gol kralı olmuştu. Galatasaray taraftarları, yeni sezonda da Osimhen’den aynı seviyede katkı bekliyor.

LİVERPOOL VE MANCHESTER UNITED’DAN DEV HARCAMA

Bu sezon Avrupa’da en fazla bonservis ödeyen kulüp olan Liverpool, yalnızca Wirtz ve Ekitike için toplam 195 milyon Euro ödedi. Toplam harcaması ise 250 milyon sterlini geçti. Manchester United da Brentford’dan Bryan Mbeumo’yu 75 milyon Euro, Wolverhampton’dan Matheus Cunha’yı 74 milyon Euro’ya transfer ederek dikkat çeken hamleler yaptı.

AVRUPA’NIN EN PAHALI 5 TRANSFERİ (2025 YAZI):

Florian Wirtz – 115 milyon € (Liverpool)

Hugo Ekitike – 80 milyon € (Liverpool)

Victor Osimhen – 75 milyon € (Galatasaray)

Bryan Mbeumo – 75 milyon € (Manchester United)

Matheus Cunha – 74 milyon € (Manchester United)