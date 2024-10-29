Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! Bu istatistiği yakalayan olmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Kara Kartal'ı 2-1 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı ve ligde liderliğini sürdürdü.

'DERBİLERE ALIŞKINIZ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, şunları söyledi: "Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Konsantrasyonumuz, isteğimiz çok daha farklı oluyor.

'TOPU İLK KEZ RAKİBE VERDİK'

Beşiktaş gibi bir rakibe çok pozisyon vermeden maçı bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu. Topu ilk defa bir rakibe verdik. Biz iki forvet oynayınca Ndour'un zaman zaman boş kalması, Rafa'nın Mario ile birlikte etkinlikleri bunda etkili oldu.

'BARIŞ SAĞDA DAHA İYİYDİ'

Birbirlerine yakın oynadılar. Buralarda zorlandık. Orijinal bir sol bekle oynamadık. Barış'ın geçen seneden daha iyi oynadığı maçlar vardı. Bölge değiştirdikçe oyuncuların performasnları da değişebiliyor. Barış sağ tarafa geçince çok daha iyi oynadı. 4-4-2 oynayan bir takıma göre çok rakibimize pozisyon vermedik."

İKİ GOL DE DURAN TOPTAN

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı attığı iki golü de duran toptan kaydetti. Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in kaydettiği gollerde asistleri Gabriel Sara yaptı.

KAHVECİ'DEN SARA'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Spor yorumculuğu yapan Beşiktaş ve A Millî Takım'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, dün akşam iki asistle oynayan Gabriel Sara'ya övgü dolu sözler söyledi. Kahveci, şu yorumu yaptı:

'BÖYLE BİR ŞEY YOK!'

"Gabriel Sara dünya üzerinde şu an en iyi top kullanan oyuncu olabilir mi? Böyle bir şey yok, ikinci golde kaş işareti yapması... O kadar yumuşak ve doğru yere kesiyor. Adrese teslim orta yapıyor. Bir tane yaparsın 'tutturdu' derim, geldiği günden beri yapıyor."

DURAN TOPTA LİGDE LİDER

Bu sezon ligde duran toplardan en çok gol atan takım olan Galatasaray bu şekilde 12. ve 13. golünü Beşiktaş filelerine yolladı. 5 kez frikikten, 4 kez kornerden ağları bulan Cimbom 3 kez taçtan, 1 kez de penaltıdan gol attı.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Öte yandan, geçtiğimiz sezondan bu yana duran toptan 26 gol atan Galatasaray, bu alanda Avrupa’nın zirvesinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise penaltı hariç duran toptan bu sezon birer gol atabildi.