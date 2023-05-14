Galatasaray Avrupa'ya açılıyor. PSG'li bir yıldız daha yakın takipte

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde gelen takım olan Galatasaray, Mauro Icardi'den sonra bir PSG'li yıldızı daha listesine aldı.

Galatasaray Avrupa'ya açılıyor. PSG'li bir yıldız daha yakın takipte

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve lider konumda bulunan Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları erken başladı. Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk arasında yapılan zirvede, "Avrupa'da kupa getirecek kalitede kadro yapalım" kararı çıkarken, sezon başında olduğu gibi transferlerin gecikmemesi adına hızlı şekilde harekete geçildi.

PSG SICAK BAKIYOR
Galatasaray, yeni sezonun orta saha hattını şimdiden oluşturmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, PSG'nin 25 yaşındaki orta sahası Renato Sanches'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sezon başında Lille'den 15 milyon Euro'ya transfer olduğu PSG'de istediği süreyi alamayan Portekizli futbolcu, yoluna düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek istiyor. Galatasaray'ın menajerler vasıtasıyla iletişime geçtiği Sanches, Sarı Kırmızılılar'a olumlu yanıt verirken, kulübü PSG'nin de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

ICARDI DE PLANLAR ARASINDA
Galatasaray Yönetimi, Renato Sanches'in kiralanma sürecinde, Mauro Icardi'nin bonservis konusunu da PSG ile masaya yatıracak. Fransız kulübünün Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro civarında bir talebi olduğu ileri sürülüyor. Sarı-Kırmızılılar ise çok daha uygun şartlarda bu transferi sonuçlandırmayı planlıyor.

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