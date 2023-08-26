Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün'ü İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'e kiralandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İngiliz ekibinin kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün şarta bağlı opsiyon ile Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City'nin Galatasaray'a 500 bin euro kiralama ücreti ödeyeceği ve yapılan anlaşmada 9 milyon euro'luk bir şarta bağlı transfer bedeli olduğu belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

-Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir.

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