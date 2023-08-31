Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

-Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur.

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