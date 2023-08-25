Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, geçen sezonu 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

30 yaşındaki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak Galatasaray, şu açıklamaya yer verdi;

"Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu.

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