Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacakları tarihi verdi

Galatasaray'da gerçekleştirilen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Dursun Özbek ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Öztürk ayrıca Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmak üzere olduğunun da müjdesini verdi.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle divan kuruluna katılamadığını duyurdu.

Öztürk açıklamasında, "Dursun Özbek bulunduğu noktada da Galatasaray için çok önemli şeyler yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. Öztürk açıklamasının devamında, "İnşallah birkaç güne de onların müjdelerini verecek." dedi.

Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmak üzere olduğunu belirten Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar liraya çıkarttı. Bu gelen kaynağın 1.7 milyar lirası, biliyorsunuz Bankalar Birliği'ne faizle birlikte 2.6 milyar borcumuz var.

Buranın kapatılması için kullanılacak. Kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7 diğer borçlar, yüzde 3 vergi diyoruz.

Çok önemlisi, büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı'nda Bankalar Birliği'nden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız. Ben şimdiden peşinen başkanımı alkışlıyorum."