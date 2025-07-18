Galatasaray Barış Alper ayrılırsa Sane'nin takım arkadaşını getirecek

Galatasaray transferde gözünü kararttı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali doğması halinde Sarı Kırmızılılar Bayern Münih'ten bir başka yıldızı daha Türkiye'ye getirmeye çalışacak.

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı Kingsley Coman'ı listeye ekledi.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan 29 yaşındaki Fransız oyuncu geçen sezon Bayern Münih formasıyla 45 maçta forma giymiş ve 9 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Coman'ın Bayern Münih ile 2 yıllık sözleşmesi kaldı.