Galatasaray Barış Alper Yılmaz için alt sınır belirlendi! Duyanlar inanamadı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 7 gol ve 11 asist üreten Barış Alper Yılmaz, bu sezon şu ana kadar 12 kez ağları havalandırdı ve takım arkadaşlarına 5 kez de asist yaptı. Yıldız oyuncu, kalan mücadelelerde 2 kez daha skora etki etmesi halinde kariyer rekorunu kırmış olacak. Aynı zamanda transferin gözdesi haline gelen başarılı oyuncu için karar verildi.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SERVET İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın satışından rekor bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sacha Boey'yi 30 milyon euro karşılığında (1.3 milyar TL) satan Galatasaray, Barış Alper'e bu rakamın üzerinde değer biçti. Ada'dan West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 25 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.