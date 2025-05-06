Galatasaray Barış Alper Yılmaz için alt sınır belirlendi! Duyanlar inanamadı

Kaynak: Sabah
Galatasaray Barış Alper Yılmaz için alt sınır belirlendi! Duyanlar inanamadı

Galatasaray'da bu sezonun da flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz için çıkan taliplerin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için taban rakamını belirledi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 7 gol ve 11 asist üreten Barış Alper Yılmaz, bu sezon şu ana kadar 12 kez ağları havalandırdı ve takım arkadaşlarına 5 kez de asist yaptı. Yıldız oyuncu, kalan mücadelelerde 2 kez daha skora etki etmesi halinde kariyer rekorunu kırmış olacak. Aynı zamanda transferin gözdesi haline gelen başarılı oyuncu için karar verildi.

f0.jpeg

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN SERVET İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın satışından rekor bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Sacha Boey'yi 30 milyon euro karşılığında (1.3 milyar TL) satan Galatasaray, Barış Alper'e bu rakamın üzerinde değer biçti. Ada'dan West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 25 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Son Haberler
Teoman'dan evlilik itirafı! Açıklaması çok konuşulmuştu
Teoman'dan evlilik itirafı! Açıklaması çok konuşulmuştu
Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi
Galatasaraylıları yıkacak gelişme! Yıldız oyuncu bavullarını ülkesine gönderdi
Günlerdir aranıyordu: Yaşlı adam mantar uğruna can verdi!
Günlerdir aranıyordu: Yaşlı adam mantar uğruna can verdi!
Ünlü gazeteci canlı yayında paylaştı... MHP’li isimden gündem olacak açıklama: Sizi vururuz
Ünlü gazeteci canlı yayında paylaştı... MHP’li isimden gündem olacak açıklama: Sizi vururuz
AYM’den 'polis şiddeti' davasında karar: 115 bin lira tazminata hükmetti
115 bin lira tazminata hükmetti