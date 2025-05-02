Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi! Servet isteniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi! Servet isteniyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer hedefi haline gelen Barış Alper Yılmaz için karar çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig lideri Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, bir süredir Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekmişti. Aslan, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin hedefinde olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

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BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEV RAKAM!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor. Haberde Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı belirtildi.

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