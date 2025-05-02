Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi! Servet isteniyor

Süper Lig lideri Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, bir süredir Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekmişti. Aslan, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin hedefinde olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEV RAKAM!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor. Haberde Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı belirtildi.