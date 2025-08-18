Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın halefini buldu! Taraftarlar havalimanına akın edecek: Bonservisine tam 95 milyon euro ödenmişti

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı hala masada. Yıldız oyuncunun rekor bedelle satışı gündemdeyken, Cimbom bu bölgeyi dolduracağı ismi de buldu.

Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'nin sarı-kırmızılı takımla anıldığı iddia edildi.

GALATASARAY'DAN ANTONY BOMBASI

İngiliz basınında yer alan haberkere göre; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Cimbom'un listesinde yer aldığı belirtlidi. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Haberlerde, Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi.

Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.

Manchester United, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Ajax'a 2023 yılında 95 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

