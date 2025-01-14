Galatasaray, Barış Alper’in bonservisini belirledi. Teklifleri sezon sonu değerlendirecekler

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, İspanya ve İngiltere’den gelen tekliflere rağmen takımda kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk, gelen cazip tekliflere rağmen oyuncusunun devre arasında transfer olmasına kesinlikle karşı çıktı.

Tecrübeli teknik adam, oyuncusu ile konuşarak, sezon sonuna kadar takımda kalması konusunda ikna etti. Avrupa’da oynama hayalleri olan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’da mutlu olduğunu ifade ederek hocasının isteğine uydu ve gelen teklifleri elinin tersiyle itti.

Sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyucunun maaşına ciddi bir zam yapmaya hazırlanırken, sezon sonunda teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetim, Barış Alper için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Barış Alper’in Avrupa’da oynamak için yabancı dil öğrenmeye başladığı belirtiliyor. Sarı kırmızı forma ile bu sezon 27 maçta forma giyen yıldız oyuncu 11 gol attı ve 1 asist yaptı.