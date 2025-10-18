Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor.

İlk 8 haftada 22 puan toplayarak sezona etkileyici bir giriş yaşan Sarı Kırmızılılar, milli arayaderbide yaşadığı puan kaybıyla girmişti. Okan Buruk'un öğrencileri, lige yeniden galibiyetle dönmek istiyor. Öte yandan Nuri Şahin ile beyaz bir sayfa açan Başakşehir'de çıkış arıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

DAVINSON YERİNE KAAN AYHAN

Galatasaray'da cezalı Davinson Sanchez'in yerine bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Kaan Ayhan Başakşehir karşısında stoper ikilisinde görev alacka.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.