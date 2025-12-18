Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Galatasaray A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk etti.
SON ŞAMPİYON YENİ KUPA SERÜVENİNE 3 PUANLA BAŞLADI
Rams Park'ta oynanan karşılaşmada; Ahmed Kutucu'nun 22. dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, kupa serüvenüne yeni sezonda da bıraktığı yerden devam ederek başladı.
AHMED KUTUCU VE GÜNAY GÜVENÇ MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmada uzun süre sonra ilk 11'de şans bularak gol orucunu bozan Ahmed Kutucu'nu yanı sıra ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla Günay Güvenç galibiyetin mimarları oldu.