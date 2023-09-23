Galatasaray seri yakaladı. Başakşehir'i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'e konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, mücadeleyi Ziyech ve Icardi'nin golüyle 2-1 kazandı.

Galatasaray seri yakaladı. Başakşehir'i mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar, 2-1 kazandı.

43. dakikada Tete'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.


50. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi de golünü attı. Skor da 2-0 oldu.

64. dakikada ev sahibi Başakşehir'in golü geldi.Sağ kanatta topla buluşan Leo Dubois topu Muslera'nın yanından ağlara gönderdi.

2-1'lik skorla maçı kazanan Galatasaray, yenilmezlik serisine 1 maç daha ekledi.

Başakşehir ise Çağdaş Atan'la ilk iç saha maçında yara aldı.

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