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Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:14
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu

Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNU MANİPÜLE EDEN GRUPLA SAVAŞIMIZ BİR GÜNDE BİTMEYECEK'' 
Başkan Özbek açıklamasında; "Biraz dertleşmek istiyorum. Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferler çıkacağız. Gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi 1 saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp, o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar üzerine. Tek amaç var, tek amaç. İlk günden oluşturmaya çalıştığımız sevgi iklimini engellemeye çalışmak." dedi. 

''BİZİ SUÇLU, KATİL İLAN ETTİLER''
Dursun Özbek sözlerinin devamında; "11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar; tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen hiç utanmadan bizi suçlu, hatta katil ilan ettiler. Bu kişilerle ilgili hukuki süreci başlattık, takip edeceğiz. Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek." açıklamasında bulundu

''BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAMIZ GEREKLİ''
Galatasaray Başkanı; "Mecidiyeköy binamızı, faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldık. Üyelerimizin, Mecidiyeköy'deki rezidanslarımıza ilgi göstermesini bekliyoruz. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Amacımız, enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Bunun Galatasaraylılar tarafından bilinmesi gerekiyor.

Bunu Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşması gereği gelirlerimizin kısmen %25'i, kısmen %50'si kesintiye uğradı. Bu kesintilere rağmen bu ödemeleri yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Mecidiyeköy binamızı rezidans yapma ve satma kararı aldık.. Satmakta tek gayemiz 1 milyon 200 bin liralık günlük faiz ödemesinden kurtulmak. Senelik 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme, başa çıkılır bir ödeme değil" sözlerini sarf etti. 

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