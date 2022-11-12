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Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın Başakşehir'i 7-0 yenmesinden sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:49
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçtan sonra soluğu soyunma odasında aldı

Dursun Özbek'ten Başakşehir maçı sonrası flaş açıklama
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın Başakşehir karşısında aldığı 7 gollü maçtan sonra açıklama yaptı.

Özbek, şunları söyledi:

"Güzel oynadık. Galibiyeti hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Çok şık goller oldu. Neticede 45 günlük bir araya giriyoruz. Daha önce hep şunu söyledim. 45 günlük ara uzun bir süre. Ligin birinci perdesi şimdi oynandı. 45 gün sonra ikinci perdesi başlayacak. Yarış içinde olan takımlar var. Aynı yarış Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Güzel bir maç oldu. Böyle bir maçla araya gittiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı, teknik kadroyu, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız hiç susmadı. Onların sayesinde nereye gitsek bizim için deplasman sayılmıyor.

Yeni kurulan bir takımız. Oyuncuların birbirine alışması lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu. Dolayısıyla uyumları süre alacaktır. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bu hafta da bunu gösterdik. Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Bugünkü memnuniyetimin çoğu bundan. Buraya gelen taraftarlar bugün güzel bir futbol, goller izlediler. Amacımız da buydu zaten.

Maçtan sonra soyunma odasına gittim. Oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Şimdi bir araya girecekler. Aradan sonra şov devam edecek.

Biz şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Bakışım baştan beri aynı. Galatasaray yarıştan kopmaz. Daha önceki şampiyonlukları düşünün. 8, 9 puan fark varken gelip şampiyon oldu Galatasaray. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün de oyunuyla bunu gösterdi."

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