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Dursun Özbek: Seneye Avrupa'ya biz gideceğiz

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anılırken başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:48
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek UEFA'daki Türk takımlarını tebrik ederken ''Seneye biz gideceğiz'' dedi

Dursun Özbek: Seneye Avrupa'ya biz gideceğiz
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Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kulübün 117. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "117. yılın, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız." dedi.
Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyiyi yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka." diye konuştu.

 

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