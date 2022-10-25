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Sıcak gelişme... Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, TFF'nin toplantısına gitmedi

Olaylı Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:51
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye büyük protesto

Sıcak gelişme... Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, TFF'nin toplantısına gitmedi
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Alanyaspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Palabıyık'a sert eleştirilerde bulunan ve TFF'ye seslenen Özbek, TFF'nin VAR odaları için tanıtım toplantısına katılmadı.

Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Salı günü bizi TFF'ye çağırıyorlar. Bize VAR'ı anlatacaklarmış. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR bugün sahnede var mıydı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsunuz? Salı günkü toplantıya gelmiyorum. Sizin VAR'ınıza inanmıyorum. VAR, Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de TFF'nin bu toplantıya katılmadı.

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