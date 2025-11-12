Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların son hafta Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de aldığı sonuçlar hakkında değerlendirme yapan Özbek, bahis operasyonunun Avrupa'da önyargıya yol açabileceği uyarısını yaptı. Özbek'in açıklamaları şöyle...

Kocaelispor maçı iş kazası: Süper Lig'deki son maçımızı bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz.

Avrupa'da başarı istiyoruz: Futbol takımımız, sene başında koyduğumuz hedeflerden şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da başarı yakalamak istiyoruz. Takımımız, Ajax maçında galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bahis oynayanlar aynı kefeye koyulmamalı: Seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun 1 hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini düşünüyorum.

Önyargı Avrupa maçlarını etkileyebilir: Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Üç takımımız şu an Avrupa liglerinde oynuyor. Buradan çıkan önyargılar, bizim maçlarımıza etki edebilir. Bu yüzden bahis soruşturmasında konuyu inceleyen ve kararı veren mercilerin bu konuya çok hassas yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın.

Sapla samanın ayrılması lazım: Bahis soruşturmasıyla ilgili iki futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için tüm faaliyetleri destekliyoruz. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır.

Gencecik insanların hayatları tahrip olmamalı: Üst düzey hakemle ilgili bir açıklama yapıldı ve sonra durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bahis konusu farklı pencerelerden bakıldığında, farklı neticeler veriyor. O yüzden tümünü bir potaya koyup, haklı haksız kararlar alınması ve gencecik insanların hayatlarının tahrip edilmesine karşıyım.