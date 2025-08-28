Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere gözdağı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEFİMİZ YÜKSEK"

Dursun Özbek şunları söyledi:

"Galatasaray en az bu takımlar kadar güçlü. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray'a yakışır, mutlu edecek bir performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum, çok güzel takımlar geliyor. Türk futbolseverlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'yi memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek. ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takımıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız.

GÜÇLÜ GÖRÜNEN GRUPTAN GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün. Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansı yükseğe çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz.

TRANSFERDE 1-2 EKSİK KALDI

Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız."