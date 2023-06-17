Galatasaray Başkanı, yöneticisi ve Okan Buruk'un minnet duyan fotoğrafı tarihe geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray takımının yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

Galatasaray Başkanı, yöneticisi ve Okan Buruk'un minnet duyan fotoğrafı tarihe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu. (AA)

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