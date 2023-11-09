Galatasaray Bayern Münih maçını UEFA’ya taşıyor. Yönetim Nyon'a gidiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.

Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı.

Milliyetin haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.

OKAN BURUK İSYAN ETTİ

Okan Buruk maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var." ifadelerini kullandı.