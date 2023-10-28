Galatasaray Bayern Münih'in başına dert oldu. Okan Buruk her şeyi ortaya çıkardı

Galatasaray'ın Bayern Münih'e karşı oynadığı baskılı oyun Avrupa'da yankılarını sürdürürken Constantin Eckner'den çarpıcı bir yorum geldi.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Galatasaray Bayern Münih'in başına dert oldu. Okan Buruk her şeyi ortaya çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların kendi evinde rakibine 3-1 mağlup olmasına rağmen sergilediği baskılı oyuna bir övgü de taktik uzmanı Constantin Eckner’den geldi.

"BAYERN'İN DEFOSUNU ORTAYA ÇIKARDI"
Eckner Alman basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ile Kimmich üzerine baskı yaparak Bayern'in defosunu ortaya çıkardı. Bu zafiyet, Bavyera ekibine büyük sıkıntı yaşatacak" ifadesini kullandı.

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