Galatasaray, Bayern Münih’in yıldızını gözüne kestirdi

Düzenleme: Kaynak: HT Spor
Galatasaray, Bayern Münih’in yıldızını gözüne kestirdi

Galatasaray ara transferde Bayern Münih’in yıldızını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar, orta sahaya Leon Goretzka’yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi harekete geçmek için Almanya’da transfer döneminin kapanmasını bekliyor.

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Stoper, sağ bek ve orta saha takviyesi planlayan sarı-kırmızılıların listesindeki 2 isim ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın sezon başında da gündemine aldığı futbolcu için Almanya'da transfer döneminin kapanmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Alman yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak Bayern Münih'in çift haneli bonservis talep ettiği aktarıldı. 29 yaşındaki Goretzka, 2021'de 70 milyon euroluk piyasa değerine ulaştı. Deneyimli orta sahanın güncel değeri ise 22 milyon euro.

GORETZKA OLMAZSA ALTERNATİFİ LEMINA

Galatasaray'da orta saha için ismi geçen bir diğer isim ise Mario Lemina. Sarı-kırmızılılar, Goretzka'dan sonuç alamazsa eski futbolcusunu yine kiralama yöntemiyle renklerine bağlamak istiyor.

Wolverhampton'ın Lemina için planının ise futbolcuyu bonservisiyle satmak olduğu ifade edildi.

Son Haberler
Çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı
Çarpmamak için refüje çıktı: 2 yaralı
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme
Kalbinden bıçaklanmıştı! Öğrenci evi cinayetinde yeni gelişme
Hazine arazisinde kaçak kazı yapanlara operasyon
Hazine arazisinde kaçak kazı yapanlara operasyon
Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu
Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu