Galatasaray Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Grobelna, geçen sezonu Japonya ekiplerinden Queenseis Kariya'da geçirdi.

Profesyonel voleybol kariyerine Boxx Fixit Kalmthout ile başlayan oyuncu, sırasıyla Asterix Kieldrecht, Allianz MTV Stuttgart, Grot Budowlani Lodz, Unet E-Work Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri’76 ve Queenseis Kariya takımlarında forma giydi. Kaja Grobelna, oynadığı takımlarda 2 Belçika Kupası, 1 Polonya Kupası, 1 Challenge Kupası ve 2 CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı. Birçok kez en iyi pasör çaprazı ödülünü alan oyuncu, son olarak 2023-2024 CEV Kupası’nda hem en skorer oyuncu hem de en değerli oyuncu seçildi.

