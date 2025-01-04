Galatasaray Berke Özer için kararını verdi. Flaş kararın arkasında 3 neden var

Berke Özer ve Ahmed Kutucu için devrede olduğu belirtilen Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Muslera ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da eldivenin yeni sahibi olarak gösterilen adaylar arasında Berke Özer de vardı. Sarı-kırmızılıların, Berke Özer transferinden vazgeçtiği aktarıldı.

Galatasaray'ın Berke Özer'e ilgisinin bitmesinin arkasında Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 3 neden yatıyor. Bunlardan biri Berke Özer'in Galatasaray-Eyüpspor maçında sarı-kırmızılıların yedek kulübesine doğru attığı top.

Bir diğer sebep ise futbolcunun tavırları ve Galatasaray aleyhine tezahürat yaptığı videoların ortaya çıkması. Son olarak Berke Özer'in bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

Galatasaray, Ahmed Kutucu için ise Eyüpspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Eyüpspor'un kapıyı 8 milyon eurodan açması sonrası Galatasaray'ın 3 milyon euro artı oyuncu takası formülünü devreye sokabileceği konuşuluyor.