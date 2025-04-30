Galatasaray Berke Özer'e olumsuz bakıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer bu sezon gösterdiği performans ile transferin gözdesi haline geldi. İstanbul ekibinde bu sezon 32 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, bu karşılaşmalarda kalesinde 36 gol görürken 12 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

İsmi Galatasaray ile anılan Özer için bir transfer gelişmesi yaşandı.

"UĞURCAN ÇAKIR DÜŞÜNÜLÜYOR"

A Spor ekranlarında konuşan gazeteci Kaya Temel "Galatasaraylı yöneticiler, Berke Özer’e olumsuz bakıyor. Yerli kaleci olursa Uğurcan Çakır düşünülüyor ama yabancı olursa genç bir kaleci profili öncelik olacak." ifadelerini kullandı.