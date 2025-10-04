Galatasaray-Beşiktaş (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oluyor.

Ezeli rakipler bugün RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan dev mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

GALATASARAY 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1’ İlk düdük çaldı ve derbiye ev sahibi Galatasaray başladı.

İLK ŞUT GALATASARAY'DAN

2' Beşiktaş savunması, Galatasaray'ın taç atışından gelen topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Topla buluşan Torreira uzaktan şansını denedi. Ancak etkisiz bir vuruş yaptı.

SERGEN YALÇIN: "RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Galatasaray maçı öncesi şöyle konuştu:

"Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz.

Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık. Bakalım.."

OKAN BURUK: "BİZİM İÇİN FIRSAT OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi yaptığı açıklamada öncesi şunları söyledi:

"Rakibimiz de bu sene daha farklı bir kadroya sahadalar, çok fazla değişiklikler var. Lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Kocaelispor maçı başında daha diriydiler. Bugün deplasman maçı. Rakibimiz bizi nasıl karşılayacak, bilmiyoruz. Topun daha çok bizde olduğu bir maç bekliyorum. Konsantrasyon, istek, morallerin yüksek olması önemli.

Liverpool maçının üzerinden 4 gün süre geçti. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre. Devam edecek önemli oyuncularımız var. Rakibimiz iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bizimle olan farkı kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için farkı açmak, derbiyi kazanmak, milli araya güçlü girmek için bir fırsat olacak."

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu. Okan Buruk Liverpool'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmazken Sergen Yalçın da Kocaelispor karşısında galip gelen kadroyu değiştirmedi.

İşte derbide ilk 11'ler:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham

İKİ TAKIM DA STADYUMA GELDİ

Galatasaray ve Beşiktaş'ın takım otobüsleri RAMS Park'a giriş yaptı. İki takım oyuncuları da sahaya çıkarak zemin kontrollerini gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI RAMS PARK'TA

Zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarları, maça saatler kala 30 otobüsle RAMS Park'a geldi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona 7’de 7 yaparak başladı ve 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Liverpool’u mağlup ederek tarihi bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, derbiye yüksek moralle çıkıyor.

Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 6 karşılaşmada 12 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi. Son iki maçında Kayserispor’u 4-0, Kocaelispor’u 3-1 yenen Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor.

TARİHİ REKABETTE 135. RANDEVU

Ezeli rakipler Süper Lig tarihinde 135. kez karşılaşacak. Galatasaray’ın 51, Beşiktaş’ın 40 galibiyeti bulunurken 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Sarı-Kırmızılılar'ın 165, Siyah-Beyazlılar'ın ise 143 golü bulunuyor.

GALATASARAY EVİNDE ÜSTÜN

RAMS Park’ta oynanan lig maçlarında Galatasaray’ın 30’a 15 üstünlüğü var. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş’a karşı evinde oynadığı son 5 lig maçını da en az 2 gol atarak kazandı. Bu seride toplam 11 gol bulan Cimbom, bu kulvardaki en uzun galibiyet serisini 2005-2009 arasında 6 maçla yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ SON DÖNEMDE ZORLANDI

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği takım olan Galatasaray karşısında son 9 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki son 8 derbide de galibiyet alamadı (1B 7M). Bu alandaki en uzun galibiyet hasretini ise 1963-1972 arasında 10 maçla yaşamıştı.