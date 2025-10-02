Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray, derbi maçı öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.



İşte o fiyaylar;



Premium: 50 Bin TL

Delux: 48 Bin TL

Lux: 46 Bin TL

Classic: 44 Bin TL

Kategori 1: 30 Bin TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25 Bin TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21 Bin TL

Kategori 6: 18 Bin TL

Kategori 7: 17 Bin TL

Kategori 8: 12 Bin TL

Kategori 9: 10 Bin TL

Kategori 10: 2 Bin 700 TL

Kategori 11: 2 Bin 300 TL

Misafir: 2 Bin 300 TL

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Galatasaray'da Liverpool maçının primi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın kasası doldu taştı!