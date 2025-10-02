Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray, derbi maçı öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.

İşte o fiyaylar;

Premium: 50 Bin TL
Delux: 48 Bin TL
Lux: 46 Bin TL
Classic: 44 Bin TL
Kategori 1: 30 Bin TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25 Bin TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21 Bin TL
Kategori 6: 18 Bin TL
Kategori 7: 17 Bin TL
Kategori 8: 12 Bin TL
Kategori 9: 10 Bin TL
Kategori 10: 2 Bin 700 TL
Kategori 11: 2 Bin 300 TL
Misafir: 2 Bin 300 TL

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

dfdfsfsddsfdf.gif

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacakSadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydıTribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Galatasaray'da Liverpool maçının primi ortaya çıktı!Galatasaray'da Liverpool maçının primi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın kasası doldu taştı!Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı