Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray, derbi maçı öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.
İşte o fiyaylar;
Premium: 50 Bin TL
Delux: 48 Bin TL
Lux: 46 Bin TL
Classic: 44 Bin TL
Kategori 1: 30 Bin TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25 Bin TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21 Bin TL
Kategori 6: 18 Bin TL
Kategori 7: 17 Bin TL
Kategori 8: 12 Bin TL
Kategori 9: 10 Bin TL
Kategori 10: 2 Bin 700 TL
Kategori 11: 2 Bin 300 TL
Misafir: 2 Bin 300 TL
