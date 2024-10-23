Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın dev mücadelesinde Galatasaray kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında maçları yönetecek hakemler şunlar:

Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan

Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle