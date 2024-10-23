Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın dev mücadelesinde Galatasaray kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Süper Lig’in 10. haftasında maçları yönetecek hakemler şunlar:
Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle