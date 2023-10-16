Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oranları açıklandı. Açık fark

Süper Lig'in 9. haftasırda Galatasaray ve Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak maç, 19.00'da başlayacak.
Derbinin oranları da açıklandı:
Galatasaray: 1.46
Beraberlik: 3.60
Beşiktaş: 4.15
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oranları açıklandı. Fark dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasırda Galatasaray ve Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak maç, 19.00'da başlayacak.
Derbinin oranları da açıklandı:
Galatasaray: 1.46
Beraberlik: 3.60
Beşiktaş: 4.15