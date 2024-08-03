Galatasaray Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. Süper Kupa sahibini buluyor. Maç şifresiz kanalda

Futbolda yeni sezon öncesi ilk resmi maç bu akşam oynanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasındaki karşılaşma İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Karşılaşla ATV'den canlı olarak ekrana gelecek.

OKAN BURUK: HOCAYA HOŞ GELDİN DEMEK İSTİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sene olduğu gibi bu sene de kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Buruk, "İki takımdan biri Türkiye Kupası'nı kazandı, diğeri Süper Lig şampiyonu oldu. Şimdi iki takım da Süper Kupa'yı kazanmak istiyor. Taraftarlar maçtan dolayı heyecanlı. En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Maçın daha kaliteli geçmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Rakibimiz, yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Yaptıkları transferler çok iyi. Hocaya (Giovanni van Bornckhorst) da hoş geldin demek istiyorum. Türk futbolu için hepimizin üstüne düşen görevler var. Geçen seneki gibi bu sene de Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

VAN BRONCHORST: İYİ HAZIRLANDIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk resmi maçı olacağını belirterek, "Bu ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. Büyük bir maça çıkacağız. İki takım da hak ederek buraya geldi. Futbolcu ve antrenör olarak böyle maçları oynamayı her zaman istersiniz. İyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İki takımın da son taktik antrenmanlarına göre sahaya sürecekleri 11'ler belli oldu.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Ziyech, Zaha, Icardi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.