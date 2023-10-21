Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

Ligin son şampiyonu Galatasaray ise 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 22 puanla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise bugün belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.

"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı

Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024'te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, ikinci sınavını Galatasaray önünde verecek. Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen sezon Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Güneş de ikinci maçına Galatasaray'a karşı çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da ise sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı maç öncesi belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Dev maç öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Tarafların sahaya şu kadrolarıyla çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar.