Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş ekibini konuk etti. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılar rahat bir oyun çıkardı. Rakibini 25-20, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yenen Galatasaray haftayı 3 puanla tamamladı.

Galatasaray'da Kaja Grobelna 19 sayıyla maçın yıldızı oldu. İlkin Aydın bu oyuncuya 14 sayı ile katkı verdi. Galibiyet sayısını 8'e çıkaran Cim Bom, 26 puanla 3. sırada bulunuyor. 8. yenilgisini alan Beşiktaş ise 11 puanla 9. durumda bulunuyor.