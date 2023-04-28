Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş derbisi oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları derbi maçının tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?