Galatasaray ve Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?
Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş maçı oynanacak. Maçın oynanmasına sayılır günler kala Google arama motorlarında araştırılıyor. Peki, derbi maçı ne zaman hangi kanalda?
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak.
Derbi maçı saat 19:00 'da başlayacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)
TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)
BÜLENT ARAL(Temsilci)