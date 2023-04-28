Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş derbisi oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları derbi maçının tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş maçı oynanacak. Maçın oynanmasına sayılır günler kala Google arama motorlarında araştırılıyor. Peki, derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak.

Derbi maçı saat 19:00 'da başlayacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

LEVENT KALKAN(Temsilci)

BÜLENT ARAL(Temsilci)

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı Siyaset
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda Güncel
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda
Firari PKK'lı yakalandı Güncel
Firari PKK'lı yakalandı
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak Ekonomi
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı Dünya
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi Dünya
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Sağanak yağış bu illeri vuracak Güncel
Sağanak yağış bu illeri vuracak