Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası büyük iddia!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi maç sonrası eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Çoban, hakem Yasin Kol’un Beşiktaş’ın oyuncu değişikliği sırasında kural hatasına imza attığını savunarak TFF'nin maçı tekrar edebileceğinin altını çizdi.

“OYUN HATALI ŞEKİLDE DURDURULDU”

Deniz Çoban, “Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen’in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı, 10 saniye oynandıktan sonra kenardan değişiklik uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyun devam ederken bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem yanlışa imza attı” dedi.

“4 DURAKLAMA KULLANDILAR”

Çoban, kuralın önemine dikkat çekerek, “Her takım 5 oyuncu değiştirebilir ama oyunu en fazla 3 defa durdurarak. Beşiktaş bu hatadan dolayı 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray ile aynı anda yapmaları fark etmiyor, ayrı ayrı sayılıyor. Bu durum TFF’ye yapılacak itirazla değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR KARARI GÜNDEME GELEBİLİR”

Çoban, sürecin nasıl işleyeceğini de şöyle anlattı:

“İtiraz olursa TFF, MHK’den görüş isteyecek. Hakemden ek rapor alınacak. MHK raporunu TFF’ye sunacak. TFF de kararı verecek. Skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından devam ettirebilir veya maçı baştan oynatabilir. Yetki tamamen TFF’de. Yasin Kol’un raporu bu noktada kritik.”