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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme

Galatasaray, Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:54
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Galatasaray Beşiktaş'a hazırlanıyor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi flaş gelişme
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınma ve koşuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş, tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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