Galatasaray, Beşiktaş’a ligde yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde 22 galibiyet, 5 beraberlik sonucunda aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, derbiden galip ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek hedefinde.



Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Beşiktaş karşısında da bunu sürdürmek için sahada olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlikle 35 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.



25 MAÇTIR DIŞ SAHADA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak üzere oynadığı 25 maçta mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 68 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 27 maçın 26'sında da gol kaydeden sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan, kalesinde ise 27 gol görürken, bu müsabakaların 9'unda da kalesini gole kapadı.



DOLMABAHÇE'DE GEÇEN SEZON 3 PUAN ALDI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımının kazanmasına katkı vermeye devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev alan Osimhen, 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca son 5 maçta da 8 kez gol sevinci yaşadı. Victor Osimhen gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.



Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada deplasmandaki Samsunspor maçında oynayamayacak.



Galatasaray, 2016 yılında hizmete giren Beşiktaş'ın yeni evi Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini geçtiğimiz sezon aldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şanssızlığını kırmıştı.



BU SEZON DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kaldı. Aslan, Beşiktaş ile ise sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Cimbom, geride kalan 3 derbide 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI LİGDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmalarda rakibine kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, ligde son olarak 30 Nisan 2023 tarihinde deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla yenildi. Aslan bu derbinin ardından ligde oynadığı 3 müsabakayı da kazandı.

Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs, tedavisinin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada takımla çalışmalara başladı. Kolombiya'nın, Brezilyalı ile oynadığı karşılaşmada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu ise son kontrollerin ardından belli olacak. Milli takımlarda sakatlıklar yaşan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Roland Sallai ise derbide forma giyebilecek.