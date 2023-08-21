Galatasaray Beşiktaş'ı mahkemeye verdi

Galatasaray hukuk departmanı, Beşiktaş'ın sosyal medya çalışanları ve İletişim Sorumlusuna Rashica videosu için dava açtı.

Galatasaray Beşiktaş'ı mahkemeye verdi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Hukuk Departmanı, Milot Rashica transferindeki tepki toplayan paylaşım nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI
Sarı kırmızılıların hukuk departmanı, Rashica'nın transferinde kullanılan ve tepki çeken video nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

NE OLMUŞTU?
Taraftarlar, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etmiş ve bu duruma tepki göstermişti.

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