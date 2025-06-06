Galatasaray, Beşiktaşlı oyuncuya imza attırdı

Kaynak: AA
Galatasaray, Beşiktaşlı oyuncuya imza attırdı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezon güçlü bir kadro ile mücadele etmek için transfere başladı. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş’tan Elif Bayram’ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında milli basketbolcu Elif Bayram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 sezondur ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması ile mücadele eden ve takım kaptanlığı görevi de yapan Elif Bayram'a yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."

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