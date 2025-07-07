Galatasaray biletini kesti! O yıldızın sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan kadro yapılanması da sürüyor.

Şimdiye kadar sadece Bayern Münih takımından Leroy Sane ile senelik 9 milyon euro maaş ve 3 milyon euro sadakat bonusu karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takımda ayrılanlar da oldu.

Atakan Ordu, Mathias Ross, Dries Mertens, Fernando Muslera ve Kerem Demirbay ile yollarını ayıran Galatasaray’da bir ayrılık daha yaşanacak.

GALATASARAY TAYLAN ANTALYALI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Geçen sezonu Bodrumspor’da kiralık geçirdikten sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma dönen 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Galatasaray, merkez orta saha oyuncusunu takımda düşünmüyor.