Galatasaray biletini kesti! O yıldızın sözleşmesi feshediliyor

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Galatasaray biletini kesti! O yıldızın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da yaz kampı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek oyuncular kadar, gidecek oyuncular ile de ilgili de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan kadro yapılanması da sürüyor.

Şimdiye kadar sadece Bayern Münih takımından Leroy Sane ile senelik 9 milyon euro maaş ve 3 milyon euro sadakat bonusu karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takımda ayrılanlar da oldu.

Atakan Ordu, Mathias Ross, Dries Mertens, Fernando Muslera ve Kerem Demirbay ile yollarını ayıran Galatasaray’da bir ayrılık daha yaşanacak.

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GALATASARAY TAYLAN ANTALYALI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Geçen sezonu Bodrumspor’da kiralık geçirdikten sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma dönen 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Galatasaray, merkez orta saha oyuncusunu takımda düşünmüyor.

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