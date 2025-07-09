Galatasaray bir transfer de Küba'dan yaptı

Kaynak: AA
Galatasaray bir transfer de Küba'dan yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alanso, sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto ekiplerinde forma giydi.

Roamy Alonso, kulüp kariyerinde 1 Fransa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Açıklamada, "Roamy Alonso'ya 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!