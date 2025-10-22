Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlıyor.

Rams Park’ta saat 19.45’te başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

GALATASARAY-BODO/GLIMT İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

GALATASARAY 1-0 BODO/GLIMT CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve RAMS Park'ta zorlu mücadeleye konuk ekip Bodo/Glimt başladı.

KISA SÜRELİ SAKATLIK YAŞADI

2' Osimhen girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Nijeryalı yıldız, kenarda bandaj yapıldıktan sonra oyun alanına geri döndü.

OSIMHEN GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI

3' Tedavisinin ardından oyun alanına dönen Osimhen, kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Galatasaray zorlu maçta 1-0 öne geçti.

OSIMHEN YİNE GOLE YAKLAŞTI

8' Yunus Akgün'ün ortasında Osimhen arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Haikin son anda topu çeldi.

SANE'NİN ŞUTU DEFANSTAN DÖNÜ

15' Sane şık hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Ancak Bodo Glimt savunması topun kaleye gitmesini engelledi.