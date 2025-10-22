Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile evinde oynadığı mücadelede yayıncı kuruluş dikkat çeken bir detayı ekrana taşıdı.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knudsen’in oyuncularına taktiksel direktifler verdiği esnada kameralara yansıyan görüntüde Norveçli teknik adamın kulak tıkacı kullandığı görüldü.

RAMS Park’ta son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool karşısında kulakları sağır edecek düzeyde çıkan ıslık sesleri Avrupa’da manşetleri süslemişti.

Knudsen’in de bu sese karşı bir önlem olarak kulak tıkacını yanında getirdiği öne sürüldü.