Galatasaray - Bodrum FK 1 - 0

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.
MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR
3.dakikada Torreira'nın şutunu kaleci Sousa kurtardı.
6.dakikada Lemina'nın çapraz'dan vuruşunu Sousa kornere çeldi.
12.dakikada kornerden gelen topta Osimhen'in kafa vuruşu auta gitti.
18.dakikada Sara'nın uzaktan şutu defansa çarparak kale direğinden kornere gitti.
25.dakikada Barış'ın ortasına Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
30.dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Torreira kafa vuruşu ile skoru 1-0 yaptı.