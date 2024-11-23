Galatasaray, Bodrum FK karşısında rekor kırmak için sahaya çıkacak. İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, milli ara dönüşü Süper Lig’de deplasmanda Bodrum FK’ya konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak maçı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY KAZANIRSA REKORU KIRACAK



Galatasaray, maçı kazanırsa önemli rekoru kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.



Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Gökdeniz, Samet, Fredy, Taylan, Seferi, Puscas.



Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.